[영광=아시아경제 호남취재본부 이전성 기자] 전남 영광군(군수 김준성)은 오는 11일 예술의 전당 대공연장에서 김대중 대통령 노벨평화상 수상 21주년을 기념하는 ‘제1회 김대중 평화 국악축제’를 개최한다고 7일 밝혔다.

이번 행사는 민족의 화합과 번영을 위하고 인류평화를 기원하는 국악예술축제 한마당으로 기념식 및 국가무형문화재 신영희 명창, 개똥벌레의 신형원, 연인들의 이야기의 임수정, 영광학생동아리 락뮤, 전남도립국악단 등의 축하공연이 진행된다.

행사는 (재)김대중기념사업회가 주최하고 김대중 사이버 기념관이 주관, 문화체육관광부와 연세대 김대중기념관, 전라남도, 전라남도교육청 등이 후원한다.

자세한 사항은 김대중 사이버 기념관으로 문의하면 된다.

영광=아시아경제 호남취재본부 이전성 기자 leejs7879@asiae.co.kr