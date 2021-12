[곡성=아시아경제 호남취재본부 차종선 기자] 전남 곡성군 한국농수산대학 동문회(김주일 회장)는 지난 3일 지역사회 사랑나눔을 실천하기 위해 백미 550kg을 곡성군에 기탁했다.

김주일 회장는 “우리 군의 미래인 아동들에게 백미를 기부하고 싶었다.”며 “앞으로도 지역사회에 많은 관심을 기울이고 지속적인 나눔 활동을 이어 나가겠다”고 말했다.

군 관계자는 “관내 저소득아동들을 위해 선뜻 후원하신 한국농수산대학 동문회 회원 모든 분들께 감사드리며, 전달해 주신 백미는 지역아동센터로 잘 전달하겠다”고 말했다.

한편 기탁한 백미는 기탁식이 끝난 후 곡성군 관내 지역아동센터로 전달됐다.

