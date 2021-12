안다즈 서울 강남×SSG닷컴 '쓱라이브', 겨울 호캉스 특가 라방

[아시아경제 김유리 기자] 안다즈 서울 강남은 7일 오후 8시 SSG닷컴 자체 라이브커머스 '쓱라이브'(SSG.LIVE)에서 특가상품을 선보인다고 밝혔다.

식음(F&B) 5만원 크레딧 또는 2인 조식 두 가지 종류 상품에 선착순 3만원 할인, 트리플 룸 업그레이드 등을 담았다. 주차 및 사우나 무료, 주중 레이트 체크아웃 등도 포함됐다. 최대 할인 적용 시 20만원 초반대부터 예약이 가능하다.

12월 24, 25, 31일 '안다즈 라지 스위트', '가든 스위트' 두 객실을 특가 오픈한다. 투숙 기간은 오는 10일부터 내년 2월28일까지다. 7일 방송 1시간을 포함, 다음날 자정까지 구입 가능하다.

7일 당일 오후 8시부터 9시까지 60분 동안 진행되는 방송에서는 선착순 100명 3만원 할인, 이어서 추가 선착순 100명 트리플 룸 업그레이드 혜택을 '핫딜'로 제공한다. 트리플 룸 업그레이드 시, 스탠다드 객실에서 3단계 높은 타입인 프리미엄 객실에서 투숙 가능하다. 방송 1시간 동안 상품을 구매하는 고객 전원에게 5% 할인 쿠폰이 지급된다.

상품은 룸온리&5만원 F&B 크레딧, 또는 객실&조식 2인 두 가지 옵션으로 구성된다. 공통 혜택으로는 ▲무료주차 1대 ▲무료 사우나 2인 ▲레이트 체크아웃 오후 2시(일~목요일 체크인 고객 한정)이 제공된다. 스위트 객실을 선택하면 다이닝 옵션(무제한 와인 해피아워 혹은 룸서비스 세트 중 택1), 무료 발레파킹 1대 혜택이 주어진다.

럭셔리 스위트 객실 타입인 '안다즈 라지 스위트', '가든 스위트' 두 객실을 12월 24, 25, 31일에 방송 상품으로 최초 오픈한다. 발코니, 멀티미디어 룸, 다이닝 공간 등이 갖춰진 객실에서 최대 4인까지 추가 요금 없이 투숙할 수 있다.

이밖에도 안다즈 서울 강남의 조각보 레스토랑 10만원 이용권을 20% 할인해 판매한다. 레스토랑 이용권은 오는 9일부터 내년 2월28일까지 사용할 수 있다.

김유리 기자 yr61@asiae.co.kr