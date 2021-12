산청곶감 '고종시' 6년 연속 대한민국 대표 과일 선정

농식품부·산림청 등 평가서 산림 과수 분야 최고상



[아시아경제 영남취재본부 최순경 기자] 지리산 산청 곶감의 원료감인 '산청 고종시(떫은감)'가 6년 연속 대한민국 대표과일에 선정, 산림과수분야 최고상을 수상했다.

산청군은 6일 양재AT센터에서 열린 '2021 대한민국 대표과일 선발대회'에서 강순도(64·단성면)씨가 출품한 고종시가 농림축산식품부장관상(최우수상)을 수상했다고 밝혔다.

또 김광희(69·단성면)씨가 출품한 밤(대보)은 장려상인 국립산림과학원장상을 수상했다. 산청밤은 2019년 최우수상, 2020년 장려상 등 3년 연속 대표과일로 선정됐다.

산청 고종시와 산청밤은 수년째 정부평가에서 대표과일로 선정되는 등 산청 임산물이 전국 최고 품질임을 입증했다.

올해 전국적으로 개화기 큰 일교차와 5~6월 잦은 비 등 기상악화로 원료감 생산량이 줄어든 상황에서도, 산청군은 축적된 재배기술 덕에 유래 없는 풍작을 맞았다.

농촌진흥청이 제공하는 토양·농업환경 정보포털 '흙토람'에 따르면 산청군은 사양토와 양토, 미사질양토가 98.2%를 차지하고 있다. 고종시 재배지로서, 최적의 자연환경을 지니고 있는 셈이다.

산청군 관계자는 "대한민국 최고의 곶감 원료감인 고종시와 최근 지리산의 맑고 차가운 날씨와 낮은 습도 덕분에 올해 곶감은 최고의 품질이 기대된다"며 "산청곶감은 14일 초매식을 시작으로 본격적인 출하를 앞두고 있다"고 말했다.

