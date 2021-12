與 "윤석열, 부산저축은행·50억클럽 '완전한 특검' 수용해야"

[아시아경제 오주연 기자] 더불어민주당이 6일 윤석열 국민의힘 대선후보를 향해 "부산저축은행비리 부실수사에서 50억클럽까지 완전한 특검을 수용하라"고 촉구했다.

이날 남영희 민주당 선대위 대변인은 논평을 내고 "화천대유비리의 뿌리는 부산저축은행 비리에서 시작됐다"면서 이같이 말했다.

남 대변인은 "부산저축은행비리 수사에서 대장동 개발 특혜의혹이 명명백백하게 밝혀졌다면 화천대유 개발비리는 발생하지 않았을 것"이라면서 "화천대유비리 특검이 부산저축은행비리 부실수사에 대한 의혹을 낱낱이 밝히는 것에서부터 시작되어야 하는 이유"라고 강조했다.

그는 "보도에 따르면 대검 중수부는 부산저축은행의 박연호 회장에서부터 건축사사무소 임원까지 빠짐없이 기소하면서도 10억원이 넘는 조씨의 알선수재 혐의에 대해서는 계좌추적까지 하고도 눈을 감았다"고 지적했다. 그러면서 "윤 후보의 중수부가 고의적으로 은폐 혹은 묵인한 것이라고 의심되는 정황이 짙어지고 있다"며 "화천대유의 대주주인 김만배씨 누나 김모씨가 윤 후보 부친의 자택을 매입했다는 사실도 이런 의혹을 강력하게 뒷받침하고 있다"고 설명했다.

남 대변인은 "특검을 피하는 자가 범인"이라면서 윤 후보에게 "이 모든 의혹에 대해 떳떳하다면, 차 떼고 포 떼어 자신은 제외되는 선택적 특검이 아니라 부산저축은행비리 부실수사에서 50억 클럽까지 통째로 포괄하는 완전한 특검을 당당하게 수용하라"고 몰아붙였다.

오주연 기자 moon170@asiae.co.kr