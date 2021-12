[2021자본투자대상]가족에게 물려주는 '증여'가 투자 포인트

올해의 상품상

하나금융투자 '증여랩'

글로벌 100대 기업 투자

[아시아경제 지연진 기자] 올해의 상품상을 수상한 하나금융투자의 증여랩은 포춘지가 선정한 세계에서 가장 존경받는 100대 글로벌 기업에 장기 투자해 수익을 추구한다. ESG(환경·사회·지배구조) 평가 점수가 높은 기업 가운데 정기적인 평가를 통한 리밸런싱 전략으로 가족에게 물려줄 수 있는 지속가능성과 증여가 핵심 투자 포인트다.

증여랩은 ‘장기보유형’과 ‘자산배분형’ 2가지로 선보였는데, 상품 출시 전 3일 동안 사전예약으로 330계좌, 120억원이 모집됐다. 출시 이후 5개월 누적수익률(지난달 19일 기준)은 장기보유형이 9.06%, 자산배분형이 7.42%에 달한다. 출시 1개월에 이미 1000계좌가 가입돼 출시 3개월 매각액은 1000억원을 돌파했다.

주요 금융소비자인 40대 이상뿐만 아니라 ‘MZ(밀레니얼+Z세대)세대’에게 인기를 끈 덕분이다. MZ세대 가입 비중은 지난 10월 말 기준 계좌수 기준 32.1%, 손님수 기준 33.6%에 달했다. 이 상품에 가입한 미성년자 비율은 16~17%, 20~30대가 약 35%다.

하나금투 관계자는 "지속가능성 등 최근 투자 트렌드에 부합하는 종목 선정과 운용전략으로 상품 자체로서의 매력도도 높아 전 연령층에서 사랑을 받고 있다"며 "가입한 손님들에게 무료 증여 신고 대행 서비스를 제공하고, 랩어카운트이지만 연단위로 수수료가 체감되는 방식을 채택해 실질적 장기 투자에 따른 비용 부담을 절감시키도록 설계된 고객 친화적 상품"이라고 강조했다.

