농협은행, 한국재정정보원과 ‘지속가능한 탄소중립사회 업무협약’

[아시아경제 성기호 기자] NH농협은행은 한국재정정보원과 ‘지속가능한 탄소중립사회 실현을 위한 업무협약’을 체결했다고 6일 밝혔다.

‘한국재정정보원’은 임직원들의 에너지절약 및 온실가스 감축 생활화를 실천하고, ‘농협은행’은 생활 속 탄소중립을 실천하는 임직원들에게 금융 우대 서비스 등을 통하여 저탄소 녹색생활 저변확대를 위해 노력할 예정이다.

또한, 양 기관은 에너지 절약 및 온실가스 감축 활동을 적극 추진하고, 그 활동에 상응하는 기금을 적립하여 소외계층에게 우리 농산물을 전달하는 행사도 함께 실시하는 등 공동의 사회공헌 활동을 발굴·운영하고, 상호간 시너지 효과로 사회공헌의 선순환 구조를 구축하는 ESG(환경·사회·지배구조) 경영실천에 최선의 노력을 다할 예정이다.

권준학 농협은행장은 “선도적인 ESG경영 실천과 사회공헌 활동 확대로 함께하는 100년 농협, 지속가능한 대한민국을 만드는데 앞장서겠다”고 밝혔다.

