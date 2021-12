보이스피싱 피해예방 콘텐츠 공모전…15개 작품 수상작 선정

대상은 '보이스피싱 남일이라 생각하지 말자' 작품

[아시아경제 박선미 기자]보이스피싱에 대한 대국민 경각심 제고를 위한 콘텐츠 공모전에서 15개 작품이 수상작으로 선정됐다.

6일 금융감독원 및 각 금융협회·중앙회는 보이스피싱에 대한 대국민 경각심 제고 및 효과적인 피해예방 교육·홍보 콘텐츠 발굴을 위해 2021년 보이스피싱 피해예방을 위한 콘텐츠 공모전을 실시한 결과가 발표됐다고 밝혔다. 대상 1개, 최우수상 2개 등 총 15개 작품을 수상작으로 선정하고, 상장 및 상금을 전달했다.

온라인 콘텐츠 3개 부문(동영상·카드뉴스·웹툰)에 총 203개의 작품이 접수됐다. 보이스피싱 예방법, 신종 사기수법 소개, 정책제안 등 다양한 주제에 대해 참신한 아이디어를 담은 작품들이 다수 응모했고 그 형식에서도 타임슬립, 전래동화, 캠페인송 등 소비자 친화적인 콘텐츠로 제작됐다.

대상은 이O미, 유O인, 이O진 팀의 '보이스피싱 남일이라 생각하지 말자' 작품이 선정됐다. 최우수상은 동영상 부문에서 허O혜, 한O지, 최O은 팀의 '당신이 훅한 사이' 작품이, 웹툰 부문에서 고O민 씨의 '보이스피싱, 예방도 대처도 할 수 있습니다' 작품이 각각 선정됐다. 기타 동영상, 카드뉴스, 웹툰 부문에서도 우수상 11개 및 장려상 1개의 작품이 다양하게 선정됐다.

금감원 관계자는 "그 동안 보이스피싱 피해예방을 위한 제도 개선, 대국민 홍보 등 지속적인 노력에도 불구하고 사기수법이 점차 정교화·교묘화되고 있어 여전히 소비자 피해가 발생하고 있으므로 국민들의 각별한 주의가 필요하다"고 강조하며 "이번 공모전 수상작을 금융권, 유관기관 등의 보이스피싱 관련 교육활동에도 폭넓게 활용될 수 있도록 제공할 계획"이라고 전했다.

