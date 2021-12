영암군 ‘지역자율형 사회서비스 투자사업 성과평가’ 우수기관 선정

전남도로부터 2022년도 사업비 추가 지원받아

[아시아경제 호남취재본부 서영서 기자] 전남 영암군은 전라남도에서 실시한 2021년도 지역자율형 사회서비스 투자사업 성과평가에서 도내 22개 시·군 중 우수상을 받아 2년 연속 우수기관으로 선정됐다고 6일 밝혔다.

이번 성과평가는 전라남도에서 실시한 지역사회서비스 투자사업을 비롯한 3개 사업에 대해 종합적으로 평가했으며, 특히 지역사회서비스 투자사업 부문에서 우수한 성적을 거둬 이번 종합평가에서 우수상을 받게 됐고, 내년도 3000만원의 사업비를 추가로 지원받게 됐다.

군 관계자는 “코로나19 장기화와 단체별 일상 회복으로 전환됐지만, 확진자가 급증해 제공장소인 경로당 등이 휴관 조처되면서 추진의 어려움이 있었다. 하지만 어르신들의 서비스 욕구가 높아 타 시·군보다 발 빠른 대처로 기준정보를 완화해 추진했기에 좋은 결과를 낼 수 있었다”며 “앞으로도 어르신들이 안전하고 만족스러운 서비스 이용이 가능하도록 지속해서 노력하겠다”고 말했다.

한편 군은 그동안 군민의 욕구에 맞는 맞춤형 사회서비스를 개발하고, 제공기관에 대한 끊임없는 교육과 모니터링을 통해 질 높은 서비스를 제공하기 위해 노력한 결과 영암군의 사회서비스는 군민의 높은 호응으로 없어서는 안 되는 사업으로 정착되어 가고 있다.

