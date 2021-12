kt그룹희망나눔재단, 희망나눔인상 1호는 '강동야학'

7~10월 후보자 추천…5명 선정

[아시아경제 차민영 기자] kt그룹희망나눔재단이 올해 나눔 활동으로 지속가능한 사회를 만드는 데 기여한 5명을 ‘희망나눔인’으로 선정해 ‘KT희망나눔인상’을 수여했다고 6일 밝혔다.

KT희망나눔인상은 지난 7월 21일부터 10월 30일까지 홈페이지를 통해 후보자 추천을 받았으며 ▲사회적 기여도 ▲기여한 역할의 가치와 중요성 ▲지속성을 기준으로 심사 및 인터뷰 과정을 거쳐 총 5명(단체의 경우 대표자 1명)을 선정했다.

KT희망나눔인 제1호는 교육 기회를 놓친 어르신 대상으로 초?중?고등 과정을 무료로 지도하는 교육학교 강동야학에 돌아갔다. 강동야학은 1989년 개교 이후 뜻있는 후원과 교사들의 자발적 무료 봉사로 운영되고 있으며 매년 20~25명의 교사들이 활동하고 있다. 40여명의 학생들이 고등학교 검정고시를 목표로 교육을 받고 있으며 이 중 95% 이상이 50~70대로, 매년 5~6명씩 지금까지 총 300여명의 고등학교 검정고시 합격생을 배출했다.

강동야학 교사들은 “코로나19로 후원금이 줄어 부족한 재정이지만 단 1명이라도 교육생이 남아있는 한 야학을 계속할 것이며 자긍심을 가지고 야학을 운영해 나갈 수 있도록 이번 ‘KT희망나눔인상’을 수상하게 돼 감사하다”고 소감을 밝혔다.

kt그룹희망나눔재단은 강동야학 외에도 ▲어려운 이웃을 위해 1000원의 식사를 제공하는 ‘해뜨는 식당’의 김윤경(47)씨 ▲장애인의 이동 편의를 위한 지도를 제작하는 협동조합 ‘무의’의 홍윤희(46)씨 ▲17년간 어르신들께 무료 안경 나눔을 하는 강상구(53)씨 ▲청소년들과 함께 지역사회 문제 해결을 위한 봉사단을 만들어 활동하고 있는 광양하이텍고등학교 김성태(44) 교사에게 KT희망나눔인상’을 수여했다.

각 수상자들의 자세한 나눔 활동은 kt그룹희망나눔재단 홈페이지에서 볼 수 있다.

