경기 온라인 통상촉진단, '아세안 4국 367만 불 수출 계약' 지원

해외 판로 개척 위한 수출 상담 지원

[아시아경제 라영철 기자] 경기도가 "도 내 수출기업으로 구성된 온라인 통상촉진단이 지난달 16일부터 지난 3일까지 아세안 4개국을 대상으로 수출 상담과 계약을 지원해 성과를 거뒀다"고 6일 밝혔다.

도에 따르면, 수원 벨류하이엔드호텔에서 진행한 화상 상담회를 통해 필리핀-태국 통상촉진단은 17개 사, 인도네이시아-말레이시아 촉진단은 14개 사를 지원해 총 116건 1049만 달러(한화 124억 원 상당)의 수출 상담과 367만 달러(한화 43억 원 상당)의 수출계약을 했다.

도는 해당 진출 지역 시장성 평가를 통해 아세안 시장에서 수요가 많은 생활용품, 건강기능식품, 의료기기 등의 기업을 선정했다.

앞서 인도, 베트남 등 8개국을 대상으로 총 6회에 걸쳐 84개 사에 대한 해외 판로를 지원한 바 있다.

도는 내년에는 국제 통상환경 변화와 경제·산업 환경을 고려해 전 세계 유망 지역에 대한 판로 개척 활동을 벌일 계획이다.

류광열 경제실장은 "많은 수출업체가 신규 바이어 발굴과 판로 개척에 큰 어려움을 겪고 있어 비대면 사업의 중요성이 커졌다"면서 "내년에도 도 내 기업과 제품의 우수성을 널리 알릴 수 있도록 경기도 수출 확대에 기여하겠다"라고 말했다.

