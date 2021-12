아워홈, 연말 럭셔리 다이닝 파티팩 프로모션

[아시아경제 문혜원 기자] 아워홈은 다가오는 크리스마스와 연말을 맞아 다이닝 파티팩 ‘홀리데이 투 게더(Holiday To Gather)’를 선보이고 출시 기념 프로모션을 진행한다고 6일 밝혔다.

위드 코로나(단계적 거리두기)로 전환되면서 외부 모임이 가능해졌지만 코로나19 확산세가 여전하여 자발적 거리두기가 강조되고 있다. 아워홈은 이러한 사회적 분위기에 맞춰 다가오는 연말연시 각 가정이나 별도 공간에서 소규모 모임을 갖는 소비자들을 위해 스페셜 다이닝 파티팩을 기획했다.

홀리데이 투 게더는 아워홈 다이닝 소속 전문 셰프가 직접 요리한 에피타이저부터 메인 디쉬, 디저트까지 한 번에 즐길 수 있는 다이닝 파티팩이다. 구성품은 소고기 스테이크, 지중해식 해산물 스튜, 토마토 카프레제, 전복장, 모둠 초밥과 호소마키, 팔보라조, 유린기, 과일 등 총 8종이다.

출시 기념 프로모션도 진행한다. 홀리데이 투 게더 구매 고객 전원을 대상으로 프리미엄 와인을 특가에 판매한다. 또 홀리데이 투 게더 이용 후기를 개인 SNS에 업로드하면 와인 칠링백, 일회용 샴페인 잔, 글라스 데코 펜을 담은 스페셜 기프트를 증정한다.

해당 상품 및 프로모션은 다음 달 28일까지 싱카이 여의도점, 계절의 맛 여의도점, 트윈팰리스 등 아워홈 다이닝 매장에서 진행한다. 방문 희망일로부터 이틀 전까지 유선 및 네이버 예약이 가능하며, 트윈팰리스로 방문해 수령하면 된다.

문혜원 기자 hmoon3@asiae.co.kr