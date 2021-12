안다즈 서울 강남, 윈터 원더랜드 콘셉트 크리스마스 케이크 출시

[아시아경제 김유리 기자] 안다즈 서울 강남은 크리스마스 케이크 4종과 베이커리류를 선보인다고 6일 밝혔다.

헤이즐넛 초콜릿 무스, 샤를로트 오 프레즈 등 대표 케이크와 진저하우스, 슈톨렌, 파네토네 등 전통 크리스마스 빵 등을 맛볼 수 있다. 올해 메인 케이크인 헤이즐넛 초콜릿 무스는 초콜릿 볼로 속을 채운 빨강, 노랑, 초록의 장식을 크리스마스 오너먼트처럼 쌓아올려 크리스마스 트리와 같이 만들었다. 오는 13일부터 31일까지 호텔 1층 아츠(A'+Z)라운지에서 구입 가능하다. 최소 2일 전 사전 예약 필수이며 오는 12일까지 네이버 예약을 통해 얼리버드 10% 할인 혜택을 받을 수 있다.

올해 크리스마스 케이크 콘셉트는 '윈터 원더랜드'로 동화 속 한 장면을 재현해 놓은 듯 다양한 컬러와 장식을 사용했다. 알록달록한 크리스마스 트리를 세련되게 구현한 진한 헤이즐넛 초콜릿 무스, 화이트 초콜릿 무스와 수제 딸기 젤리로 속을 채운 유러피안 클래식 케이크 샤를로트 오 프레즈, 눈이 소복히 쌓인 듯한 생크림 케이크, 크림치즈 맛이 부각되는 치즈케이크 등이 준비된다.

생강과 꿀, 코코아로 꾸민 진저하우스는 보는 즐거움을 더했다. 슈톨렌, 저온 숙성한 파네토네, 독일 전통 짐스턴 쿠키 등 다양한 전통 크리스마스 빵도 구입 가능하다. 13일 정식 판매 전인 오는 12일까지 네이버 예약을 통해 사전 예약하면 얼리버드 10% 할인 혜택을 받을 수 있다.

