K쇼핑, 제주 라이브 페스타…최대 46% 할인 판매

[아시아경제 임춘한 기자] K쇼핑은 오는 26일까지 ‘제주 라이브 페스타’ 특별전을 개최해 지역 특산품을 할인된 가격에 판매한다고 6일 밝혔다.

제주 라이브 페스타에서는 제주 특산 축수산물, 신선식품, 밀키트 등 제주 고유의 특산품을 평균 21%, 최대 46% 할인가로 선보인다. 주요 상품으로는 황금향, 제주 흑돼지, 제주 은갈치·참굴비 등이 있다.

TV방송뿐 아니라 매일 월~금요일 오전 모바일 라이브 황금 시간대에 K쇼핑 모바일과 TV애플리케이션(앱)에서 만나볼 수 있다. 행사 오픈 기념으로 6일 10시, 11시, 15시 모바일라이브를 연속 방송하고, 14시30분 K쇼핑 TV채널에서 ‘블루제주 황금향’ 판매 방송을 한다.

K쇼핑 모바일앱에서는 특별관을 오픈한다. 제주 라이브 페스타 로고가 표기된 대상상품을 모바일로 구매 시 구매금액의 15%를 K쇼핑 적립금으로 지급해주며, 상품당 최대 1만원, 적립일로부터 15일간 사용할 수 있다. 2회 이상 구매한 고객 대상으로 선착순 1000명에게 내년 1월 17일부터 모바일 쿠폰인 기프티쇼로 스타벅스 아메리카노를 증정한다.

