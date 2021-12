삼성 양문형 냉장고, 獨소비자 매체 평가서 1위

스티바 12월호서 최고점 획득

냉장·냉동·온도 안정성 최고 등급 인정

스티바 12월호에서 1위에 선정된 삼성 양문형 냉장고는 올해 1월 유럽에 출시돼 꾸준한 인기를 얻고 있는 제품으로 총 9개 모델 가운데 최고점을 받았다.

스티바는 이 제품에 총 7가지 평가 항목 중 냉장 성능, 냉동 성능, 온도 안정성 부문에서 최고 등급인 '매우 우수'를, 에너지와 소음에서는 '우수' 등급을 부여했다.

이 제품은 단열 두께를 줄이면서도 냉기를 잘 보존하는 기술을 적용해 외부 공간이 넉넉한 것이 장점으로 꼽힌다. 또 냉장실과 냉동실을 독립적으로 냉각하는 '트윈 쿨링 플러스' 기능과 냉장실·냉동실을 5가지 모드의 조합으로 변환해 사용하는 '스마트 컨버전' 기능, 세련된 빌트인 룩 등을 갖췄다.

김흥순 기자 sport@asiae.co.kr