인도 동북부서 군이 민간인에 발포…14명 사망

[아시아경제 송승윤 기자] 인도 동북부에서 군이 민간인에게 총을 쏴 14명이 숨지는 일이 발생했다고 현지 언론 등이 5일(현지시간) 보도했다.

보도에 따르면 인도 육군 소속 준군사조직인 '아삼 라이플' 부대원이 전날 동북부 나갈랜드주의 오팅 마을에서 광부 30여명이 탄 트럭을 향해 총을 쏴 6명이 숨졌다.

현지 경찰 관계자는 "군은 해당 트럭에 탄 광부를 반군으로 오인했다"며 "당시 군은 반군의 이동 정보를 확보하고 매복한 상태였다"고 말했다.

이런 사실이 알려지면서 인근 마을 주민 수백 명이 군부대 인근에 몰려들어 군용 차량을 불태우는 등 거세게 시위를 벌였고, 군은 이들에게도 총을 쏴 민간인 7∼8명이 더 숨졌다. 이 과정에서 군인 1명도 숨졌으며 부상자도 여러 명 나온 것으로 전해졌다.

육군은 이번 참사 이후 성명을 내고 "인명 피해의 원인과 관련해 최고 수준의 조사를 진행 중"이라며 이후 법 절차에 따라 적절하게 조치하겠다고 밝혔다.

나갈랜드주, 마니푸르주 등 미얀마와 국경을 맞댄 인도 동북부 지역에선 지난 수십 년 간 현지 부족 사회에 뿌리를 둔 반군 조직이 독립을 목표로 활동하고 있다. 지난달 13일에도 마니푸르주에서 반군의 매복 공격이 발생해 인도군 대령 등 군인 5명과 민간인 2명 이상이 사망하기도 했다.

