이재명, 尹 겨냥 "검찰정권, 보복·심판하는 대통령 안돼"

5일 전북 정읍서 연설

"국민의 정권, 민생을 가장 우선시하는 정권이어야"

[아시아경제 오주연 기자] 이재명 더불어민주당 대선후보가 5일 윤석열 국민의힘 대선후보를 겨냥해 "누군가의 사적 복수를 위해, 심판을 위해, 사적 이익을 위해 정치가 존재해서는 안 된다"고 비판했다. 그러면서 "민생과 경제를 챙길 유능하고, 실천해서 실적으로 증명한 사람이 누구냐"며 본인의 지지를 호소했다.

이날 이 후보는 전북 정읍의 샘고을시장에서 진행한 즉석 연설에서 지지자들에게 "보복하는 대통령이 필요한가, 경제 살리는 대통령이 필요한가"라며 "누군가를 심판하는 데 국력을 사용할 것이냐, 국민의 삶을 개선하는 데 국력을 사용할 것이냐"고 목소리를 높였다.

이어 "여러분들이 이제 선택하셔야 한다"며 "과거로 갈 것이냐, 미래로 갈 것이냐. 과거를 향해서 보복하지 않고 미래의 민생을 챙길 사람 누구인가"라고 물었다. 이에 지지자들은 연신 "이재명"을 외치며 환호로 답했다.

이 후보는 검찰총장 출신인 윤 후보를 향해 견제구도 날렸다. 그는 "군사정권이 안 되는 것처럼 검찰 정권도 결코 있어서는 안 된다"면서 "검찰을 위한, 검찰에 의한, 검찰의 국가, 절대 해서는 안 된다"고 강조했다.

이 후보는 "정읍은 동학혁명의 발상지"라며 "억강부약, 약한자들을 부축하고 강한자들의 횡포를 억제시켜 모두가 함께 하는 대동세상을 만들려고 목숨을 걸고 민중들이 떨쳐일어난 첫 출발지"라고 말했다. 그러면서 "권력은 누군가 개인을 위한 것이 아니라 오로지 우리 국민 모두를 위한 것이어야 한다"면서 "우리의 일을 대신하는 국가 지도자 대통령은 경제를 살리고 민생을 살리고 미래를 향해 나아가야 한다"고 했다.

오주연 기자 moon170@asiae.co.kr