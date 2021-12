▶정재백씨 별세. 이덕교·제교(문화일보 사회부장), 현숙·계숙·삼숙 모친상, 박재혁(대림대 교수)씨·송병욱(서울시 상수도사업본부 시설과장)씨 장모상, 최숭아씨 시모상 = 5일, 서울 연세대 세브란스병원 장례식장 3호실, 발인 7일 오전 5시. 02-2227-7556

