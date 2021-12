윤석열 "기다리는 것이 나의 리더십… 김종인·김병준·이준석과 단합 보여주겠다"

선대위 진통에 "대화로 해내는 게 정치"

[아시아경제 박준이 기자] 윤석열 국민의힘 대선 후보가 지난 선대위 구성 과정을 두고 "시간이 걸리더라도 바른 길을 위해 기다리고 인내하는 것이 무엇보다 중요하다"며 자신의 리더십을 '기다림의 리더십'이라고 설명했다.

윤 후보는 5일 페이스북을 통해 "정권교체를 위해서라면 저는 얼마든지 더 큰 어려움도 감내할 수 있다"며 이같이 밝혔다.

그는 "선대위 구성 과정에서 본의 아니게 많은 진통이 있었고, 당원과 국민께 불안과 걱정을 끼쳐드렸다"며 "송구스러운 마음에 고민을 거듭한 시간"이라고 말했다.

앞서 윤 후보는 김종인 총괄선대위원장의 합류와 이준석 대표의 권한 문제를 둘러싸고 진통을 겪었다. 그 과정에서 이 대표는 윤 후보와 선대위에 불쾌감을 드러내며 부산·순천·여수·제주 등지에서 나흘 간 잠적하기도 했다.

그는 일련의 상황을 '대화'로 극복했다는 점을 강조했다. 윤 후보는 "독일의 재상 비스마르크가 말한 '정치는 가능성의 예술'이라는 말을 믿는다"며 "사람들이 모두 안 될 것 같다고 하는 일을 대화를 통해 해내는 것이 정치고, 그것이 정치의 매력"이라고 덧붙였다.

그러면서 전날 부산 방문에 대해 "마침 김종인 박사님이 총괄선대위원장직을 수락했다는 소식도 전해지면서 분위기는 아주 뜨거웠다"며 "부산 시민의 정권 교체 열망을 확인한 하루"라고 전했다.

윤 후보는 "부산부터 시작해서 국민의 뜻을 타고 북상하겠다"며 "내일 12월6일 선대위 출범식에서 김종인 총괄선대위원장과 김병준·이준석 두분 상임선대위원장, 그리고 우리의 동지들과 함께 단합된 힘을 보여드리겠다"고 밝혔다.

그는 "자만하지 않겠다. 더 낮은 자세로 선거운동에 임하겠다"며 "정권 교체를 위해서 하나 되어 다시 시작하겠다"고 약속했다.

