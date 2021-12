오후 6시까지 2776명 신규 확진…전날보다 404명↓

[아시아경제 김흥순 기자] 토요일인 4일에도 오후까지 전국에서 3000명에 육박하는 코로나19 확진 환자가 발생했다.

방역당국과 각 지방자치단체에 따르면 이날 0시부터 오후 6시까지 전국 17개 시도에서 코로나19 양성 판정을 받은 확진자는 총 2776명으로 집계됐다. 동시간대 최고치를 기록한 전날 3180명보다는 404명 적었으나 확산세는 꺾이지 않았다.

집계를 마감하는 자정까지 시간이 남은 만큼 5일 0시 기준으로 발표될 신규 확진자 수는 이보다 더 늘어날 것으로 보인다. 전날에는 자정까지 확진자가 2200명 가량 추가돼 국내 코로나19 유행 이후 가장 많은 5352명을 기록했다.

이날 신규 확진자는 수도권에서 1803명(64.9%)이 나왔고 비수도권에서 973명(35.1%)이 발생했다. 시도별로는 서울 897명, 경기 603명, 인천 303명, 부산 205명, 충남 119명, 대구 109명, 경남 101명, 경북 94명, 강원 78명, 대전·충북 각 70명, 전남 40명, 광주 29명, 전북 26명, 제주 17명, 울산 8명, 세종 7명 등 17개 시도에서 모두 확진자가 나왔다.

김흥순 기자 sport@asiae.co.kr