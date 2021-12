남원시 ‘요천로 간판개선사업’ 선정

[남원=아시아경제 호남취재본부 정영권 기자] 전북 남원시(시장 이환주)는 죽항동 일대 ‘요천로 간판개선사업’이 전북도 주관 내년도 예쁜간판꾸미기 공모에 선정됐다고 3일 밝혔다.

시는 이번 공모를 준비하기 위해 지난 10월 사업대상지 주민을 대상으로 사업설명 및 주민동의서를 받았으며 1차 서류평가. 2가 현장평가를 거쳐 최종 사업대상지로 선정됐다.

사업대상지인 요천로는 광한루원등 관광 중심지로 매년 많은 관광객이 찾는 거리였으나 코로나 19로 인해 관광객 감소 및 상권이 위축돼 이번 간판개선사업을 통해 새로운 활력소를 만들어 상권 활성화가 기대될 것으로 보인다.

시는 우수한 간판디자인 개발을 위해 옥외광고 전문가 컨설팅 및 업소주의 의견을 최대한 반영해 설치할 예정이며 사업지역을 광고물등 정비시범구역으로 지정하고 지속적으로 아름답고 쾌적한 거리를 유지해 나갈 계획이다.

