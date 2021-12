롯데온, ‘2021 롯데온세상 우수 셀러 시상식’ 개최

[아시아경제 임춘한 기자] 롯데온은 3일 오후 ‘롯데온세상 우수 셀러 시상식’을 개최했다고 밝혔다.

이번 시상식에서는 지난 10월 진행했던 롯데온세상에서 우수한 성과를 낸 15개 셀러를 선정해 트로피와 함께 총 2000만원 상당의 부상을 수여했다. 롯데온세상은 롯데온이 연중 가장 큰 혜택을 제공하는 행사다.

올해 우수 셀러는 매출상, 성장상, 신인상 등 3개 부문으로 나눠 선정했다. 최대 매출을 기록한 셀러에게 주는 매출상 대상은 애플 공식대리점으로 행사 기간 20억원이 넘는 매출을 올린 발리안트가 차지했다. 성장상 대상은 아동 보아조끼 단일 상품으로 5000만원 실적을 기록하며 전월대비 10배 이상 매출이 증가한 유라비가 선정됐다. 신인상 대상은 행사 시작 1주일 전에 입점해 약 4000만원의 성과를 낸 맥스엘리트에게 돌아갔다.

롯데온 관계자는 “올해 롯데온세상은 셀러들의 적극적인 참여 덕분에 전년 대비 약 2배 높은 매출을 기록했다”며 “셀러와 함께 지속적으로 성장하는 건강한 플랫폼이 되기 위해 더욱 노력하겠다”고 말했다.

