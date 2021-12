[아시아경제 영남취재본부 최순경 기자] 경상국립대학교는 3일 간호대학에서 ‘간호시뮬레이션센터’ 개소식을 열었다.

간호대학은 2021년 보건복지부에서 주관하는 ‘간호대학 실습교육지원사업’ 표준형 수행기관에 선정돼, 6억원의 예산을 지원받아 간호시뮬레이션교육센터를 구축했다.

이날 행사에는 권순기 총장, 윤철호 경상국립대병원장, 박옥엽 경상국립대병원 간호부장, 진주보건대·창대 간호학과 교수 등이 참석했다.

이날 센터 개소식에 이어 강샘이 교수의 사회로 간호시뮬레이션 관련 세미나도 진행됐다.

유미 간호시뮬레이션 센터장은 “코로나19와 같은 국가 재난 상황에서, 의료현장에서 매우 중요한 역할을 수행하는 간호인력을 양성·배출하기 위해서는 재난간호와 관련한 교육이 매우 중요하다”고 말했다.

