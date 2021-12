광주은행 ‘아무튼 개인형IRP! 든든한 연금준비’ 경품 증정

[아시아경제 호남취재본부 박진형 기자] 광주은행(은행장 송종욱)은 본점에서 개인형IRP(개인형퇴직연금) 가입고객을 대상으로 펼친 ‘아무튼 개인형IRP, 든든한 연금준비’ 이벤트의 당첨자에 대한 경품 증정식을 가졌다고 3일 밝혔다.

이벤트는 노후자금 준비와 절세 혜택을 동시에 챙길 수 있는 개인형IRP에 대한 고객의 관심을 제고하고자 지난 8월 2일부터 10월 29일까지 두 가지 내용으로 진행됐다.

우선, 개인형IRP 신규 및 추가 납입 고객을 대상으로 한 이벤트를 통해 1등 1명에게는 삼성 에어드레서, 2등 2명에게는 삼성 큐커, 3등 10명에게는 상품권 5만원을 전달했다.

퇴직연금 부담금을 펀드상품으로 운용한 고객을 대상으로 한 이벤트는 1등 2명에게 삼성 큐커를 전달했다.

이 외에 개인형IRP 신규 및 추가납입 고객 중 200명에게 커피 쿠폰을 제공하고, 이벤트 제휴 운용사 펀드로 퇴직연금 부담금을 100만원 이상 운용한 모든 고객 151명에게 5000원에서 2만원 상당의 상품권을 제공했다.

이벤트에 대한 자세한 내용은 광주은행 홈페이지 또는 광주은행 고객센터를 통해 확인 가능하다.

송 광주은행장은 “고객님의 소중한 은퇴자산을 믿고 맡겨주셔서 감사드린다”며, “고객님의 라이프스타일을 반영해 든든한 노후자산을 준비할 수 있도록 상품 및 이벤트 개발에 최선을 다하겠다”고 말했다.

호남취재본부 박진형 기자 bless4ya@asiae.co.kr