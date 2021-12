목포해양대학교 ‘빛가람 에너지밸리 소프트웨어 작품 경진대회’ 최우수상 수상

[아시아경제 호남취재본부 서영서 기자] 목포해양대학교(총장 한원희) 해양컴퓨터공학과(학과장 이미라 교수)가 지난달 24일에 한전KDN에서 주최하는 ‘2021 빛가람 에너지밸리 소프트웨어 작품 경진대회’에 참가해 최우수상과 장려상을 받았다.

3일 목포해양대에 따르면 에너지밸리 기반조성을 위한 지역 인재 육성의 목적으로 한전 KDN에서 개최해 올해 7년째를 맞이한 이번 경진대회에는 광주·전남 지역 35개 대학 및 6개 마이스터고에서 총 52개(대학생 40개, 고등학생 12개) 작품이 참가해 총 24개 팀(대학교 16팀, 마이스터고 8팀)이 본선에 진출했고, 24일에는 현장 발표(작품시연 포함)와 심사를 진행했다.

목포해양대학교 해양컴퓨터공학과는 이번 대회에 2팀이 참가해 모두 본선에 진출했으며, 최우수상(팀명: 어쩌다 4학년, 지도교수: 해양컴퓨터공학과 김동관 교수)과 장려상(팀명: 카르페디엠, 지도교수: 해양컴퓨터공학과 정종면 교수)을 수상하는 쾌거를 거뒀다.

이미라 해양컴퓨터공학과 학과장은 “앞으로도 4차 산업혁명을 선도할 수 있는 전력 IT 및 해양 ICT 인재 양성을 위해 노력하겠다”고 소감을 전했다.

