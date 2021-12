중흥토건 '대구 두류 중흥S-클래스 센텀포레' 견본주택 열고 분양

중흥토건이 대구 달서구에서 공급하는 '두류 중흥S-클래스 센텀포레'의 견본주택을 3일 열고 분양에 나선다.

달자03지구 주택재개발정비사업(대구광역시 달서구 두류동 819 일원)을 통해 공급되는 단지는 지하 2층~지상 29층 7개 동, 전용 59·84·103㎡ 총 454가구 규모로 이 중 270가구가 일반 분양될 예정이다. 일반분양 주택형별 가구수는 △전용 59㎡ 14가구 △전용 84㎡A 119가구 △전용 84B㎡ 125가구 △전용 103㎡ 12가구다.

오는 12월 13일 특별공급을 시작으로 14일 1순위 해당지역에 이어 15일 1순위 기타지역, 16일 2순위 청약접수 순으로 이뤄진다. 당첨자 발표는 22일이며, 정당계약은 1월 3일부터 5일까지 3일간 진행된다.

단지는 대구 지하철 2호선 내당역 및 반고개역이 도보권인 더블역세권으로, 범어·수성구청·죽전 등 시 내 주요 도심 곳곳을 환승 없이 한 번에 이동할 수 있다. 1호선 환승역인 반월당역이 반고개역에서 두 정거장으로 가깝다. 또한 중도금 50% 무이자 혜택이 제공될 예정이다.

사이버 모델하우스는 분양 홈페이지를 통해 공개되며, 견본주택은 코로나19 예방을 위해 사전 예약자에 한해 입장 가능하다. 입주는 2024년 12월 예정이다.

김동표 기자 letmein@asiae.co.kr