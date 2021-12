라인건설, '천안아산역 EG the1' 이달 분양

라인건설은 충청남도 아산배방지구 6-3블록에 오피스텔 ‘천안아산역 EG the1(이지더원)’을 이달 분양할 예정이라고 3일 밝혔다.

이 단지는 지하2층~지상29층, 6개동 총 780실 규모이며, 전용면적 84㎡ 단일면적으로 조성된다. ▲84A1㎡ 156실 ▲84A2㎡ 156실 ▲84B㎡ 156실 ▲84C㎡ 156실 ▲84D㎡ 156실로 구성됐다.

모든 평형은 채광과 통풍에 유리한 3bay, 4bay로 설계할 예정이다. 작업실, 운동공간 활용과 다양한 물품 보관이 편리한 내 집 앞 알파공간도 세대별로 제공된다.

단지는 광역교통망 등 뛰어난 입지여건을 자랑한다. 장항선 아산역과 천안아산역(KTX)이 도보 5분 거리로 더블역세권이다. KTX를 이용하면 서울역까지 40분대, SRT를 이용하면 수서역까지의 30분대로 소요되어 서울 중심권역으로 빠르게 이동할 수 있다.

단지는 지산체육공원과 용곡공원 등 대규모 공원과 호수공원이 인접해 있어 쾌적한 주거환경을 갖췄다. 단지와 반경 1Km이내에는 이마트, 이마트트레이더스, 갤러리아백화점, 모다아울렛, CGV, 불당카페거리 등 다양한 쇼핑?문화시설이 위치해 있다. 천안시청과 천안종합운동장, 이수병원 등 관공서와 의료기관도 가까이에 있어 이용이 쉽다.

홍보관은 충청남도 아산시 배방읍 일대에 위치한다.

