맘스터치, 가족 단위 고객 치킨 스낵 신메뉴 3종 출시

[아시아경제 문혜원 기자]맘스터치는 온 가족 오후 간식으로 간편하게 즐길 수 있는 스낵 신메뉴 3종을 출시하고, 합리적인 구성과 가격의 ‘맘스 스낵’ 세트를 선보인다고 3일 밝혔다.

신메뉴 ‘공룡치킨’과 ‘꼬꼬핫도그’는 어린이들이 좋아하는 치킨 너겟과 핫도그를 맘스터치만의 스타일로 개발한 스낵 메뉴다. 어린이를 동반한 가족 단위 고객들이 부담 없는 간식으로 즐길 수 있도록 메뉴 선택의 폭을 넓히자는 취지에서 기획됐다.

공룡치킨은 치킨 원조 맛집이라 불리는 맘스터치만의 노하우를 담아 겉은 바삭하면서도 속은 촉촉한 식감을 느낄 수 있는 치킨 너겟이다. 향긋한 커리맛의 블랙공룡, 깊고 고소한 치즈공룡 2가지 맛에 어린이들이 좋아하는 다양한 공룡 모양으로 구성돼 골라먹는 즐거움까지 더했다. 단품 가격은 4조각 1800원, 8조각 3200원이다.

꼬꼬핫도그 2종은 체다치즈가 콕콕 박힌 두툼한 치킨 소시지를 품은 스페셜 핫도그다. 기본 맛인 ‘꼬꼬핫도그 오리지널’과 고소하고 짭짤한 어니언 치즈 시즈닝을 얹은 ‘꼬꼬핫도그 뿌치’ 2종으로 단품 가격은 각각 2000원, 2200원이다.

한편 맘스터치는 신메뉴에 콜라를 추가해 합리적인 가격의 세트 구성으로 즐길 수 있는 ‘맘스 스낵’, 버거와 공룡치킨을 함께 즐길 수 있는 ‘공룡키즈세트’ 메뉴를 운영한다. 공룡치킨(4조각), 꼬꼬핫도그(오리지널)를 ‘맘스 스낵‘ 세트로 구매 시 각각 2700원, 2900원에 즐길 수 있으며, 통새우버거와 공룡치킨(4조각), 콜라로 구성된 ‘공룡키즈세트’는 5200원이다.

