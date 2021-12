[클릭e종목]"바이오플러스, 계단식 성장 기대"

[아시아경제 송화정 기자]키움증권은 3일 바이오플러스 바이오플러스 099430 | 코스닥 증권정보 현재가 23,600 전일대비 1,750 등락률 +8.01% 거래량 201,159 전일가 21,850 2021.12.03 09:40 장중(20분지연) 관련기사 바이오플러스, 방광염 치료제 ‘Blad-Care’ 식약처 품목허가 획득바이오플러스, 노블젠 지분 투자… 광범위 바이러스 치료제 공동 개발[e공시 눈에 띄네] 코스닥-10월29일 close 에 대해 기존 사업과 더불어 신사업 공략까지 더해지며 계단식 성장이 기대된다고 평가했다. 투자의견과 목표주가는 제시하지 않았다.

HA 필러 전문업체인 바이오플러스는 지난 9월27일 코스닥에 상장했다. 올해 3분기 기준 HA 필러가 전체 매출의 85%를 차지하고 있고 유착방지제가 9%, 관절활액제 및 기타 분야가 6%를 담당하고 있다. 허혜민 키움증권 연구원은 "바이오플러스의 주력 제품인 HA 필러는 기존 업체들이 주로 사용하던 BDDE가 아닌 DVS 가교 방식을 활용해 더 안정적이면서도 우수한 점탄성을 자랑한다"면서 "전 세계에서 DVS 양산을 할 수 있는 회사는 바이오플러스가 유일한 상황으로, 간접적인 영업을 통해 무리한 가격 인하를 하지 않아도 돼 이는 3분기 기준 약 51.7%라는 영업이익률로 이어졌다"고 설명했다.

기존 사업 확장과 신규 사업 진출이 동시에 진행 중이다. 바이오플러스의 HA 플랫폼 MDM 테크놀로지는 필러나 유착방지제 외의 물질에 활용될 수 있어 사업 확장이 수월하다. 회사 차원에서 생체 유방, 생체 연골대체제 등을 개발해 포트폴리오 다각화를 진행 중이다. 지난 10월22일에는 유비프로틴을 인수하며 비만치료제 시장 진출도 가시화했다. 허 연구원은 "중국 하이난에서 HA 필러와 유착방지제 허가가 가시화되고 있는 긍정적"이라며 "수출 매출만 인식되고 있는 현 상황에서 허가 이후 본토에서의 편가 상승, 이어지는 매출액과 영업이익의 개선까지 고려해봄직하다"고 말했다.

키움증권은 바이오플러스가 내년 매출액 500억원, 중장기 신사업 성장으로 연 매출 3000억원을 기록할 수 있을 것으로 전망했다. 허 연구원은 "단순히 외형 성장 뿐 아니라 기존 영업망 활용 및 경영관리 인재 영입을 통해 영업이익률 유지 또는 개선까지 노려볼 수 있다"면서 "또한 원부자재 공장 라인이 비슷해 공장을 돌릴수록 영업 레버리지 효과를 시현할 수 있고 이를 위해 설비 투자를 하더라도 비용이 크지 않다"고 설명했다.

다만 오버행 이슈가 남아 있는 상황이다. 상장일로부터 한 달째인 10월27일에는 1개월 락업 물량(190만1357주, 상장주식수의 약 13.7%)이 시장에 풀렸으나 0.2%만 하락하며 주가에 별다른 영향을 끼치진 않았다. 오는 27일에는 42만854주(2.9%) 내년 3월27일에는 458만4610주(31.9%)의 보호예수가 해제될 예정이다.

송화정 기자 pancake@asiae.co.kr