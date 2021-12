"백신 미접종자, 매달 14만원 벌금 내라"…'세계 최초' 백신 의무화 도입한 그리스

그리스, 최초로 특정 연령대 백신 접종 의무화

[아시아경제 나예은 기자] 그리스 정부가 세계에서 처음으로 60세 이상 노년층에게 강력한 코로나19 백신 접종 의무화 조치를 단행한다.

키리아코스 미초타키스 그리스 총리는 지난 30일(현지시간) 백신 접종을 거부하는 60대 이상 노년층에게 1월 중순부터 매달 100유로(13만4000원)의 벌금을 부과할 것이라고 밝혔다.

미초타키스 총리는 "벌금으로 걷은 세금은 확진자 급증에 따른 어려움을 겪고 있는 의료 시스템 개선에 사용할 것"이라고 설명했다. 이번 백신 의무화 조치는 그리스 의료 시스템 붕괴를 막기 위한 조치로 해석된다.

그리스의 60대 이상 백신 접종률은 83%지만 노년층이 코로나19에 감염되면 중증으로 발전하는 경우가 많아 병상이 부족한 상태다.

미초타키스 총리는 이번 결정을 내리는 것을 "괴로웠다(tortured)"고 표현하면서도 "사람들을 일시적으로 불쾌하게 할지라도 가장 취약한 사람들의 편에 서야 할 의무감을 느꼈다. 억압이 아닌 격려"라고 말했다.

유럽을 비롯해 세계 각국에서 백신 패스 등을 통해 간접적인 백신 의무화 조치를 취하고 있지만 특정 연령대의 백신 접종 의무화를 단행한 나라는 그리스가 처음이다.

현재 그리스는 미접종자에 한해 공공건물이나 상점·음식점, 은행 등의 출입을 제한하고 있다. 미접종자가 해당 장소를 방문하려면 코로나19 검사를 통해 받은 음성 확인증을 보여줘야 한다.

