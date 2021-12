김재현 전 옵티머스 대표 횡령 혐의로 징역 5년 추가돼

[아시아경제 최석진 법조전문기자] 1조원대 펀드 사기 혐의로 징역 25년을 선고받고 복역 중인 김재현 전 옵티머스자산운용(옵티머스) 대표에게 징역 5년이 추가됐다. 이번엔 횡령 혐의다.

2일 서울중앙지법 형사합의34부(부장판사 허선아)는 특정경제범죄법상 횡령 등 혐의로 기소된 김 전 대표에게 징역 5년을 선고했다.

재판부는 "납입을 가장한 횡령 금액의 규모와 해덕파워웨이 주주들이 입은 피해를 고려할 때 죄책이 무겁다"면서도 "해덕파워웨이의 정상화를 위해 자금을 투입했고, (횡령액) 대부분을 옵티머스 펀드 환매 자금으로 사용한 것으로 보인다”고 양형 이유를 밝혔다.

김 전 대표는 박모 전 해덕파워웨이 대표와 공모해 지난해 5월 해덕파워웨이의 최대 주주인 화성산업에 입금된 유상증자 대금 50억원을 인출해 옵티머스 펀드 환매에 임의로 사용한 혐의로 기소됐다.

또 김 전 대표는 박 전 대표와 해덕파워웨이 대출금 130여억원을 옵티머스 펀드 환매에 쓴 혐의도 받았다.

다만 재판부는 김 전 대표의 횡령액 200여억원에 대한 검찰의 추징명령 신청은 받아들이지 않았다.

앞서 김 전 대표는 2018년 4월부터 지난해 6월까지 공공기관 매출채권에 투자한다고 투자자들을 속여 1조억원 이상을 끌어모은 뒤 부실채권 인수와 펀드 돌려막기를 한 혐의로 기소돼 1심에서 징역 25년과 벌금 5억원, 추징금 751억7500만원을 선고받았다.

