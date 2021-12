KH E&T, 장원테크 대상 15억원 규모 유증 결정

[아시아경제 유현석 기자] KH E&T KH E&T 226360 | 코스닥 증권정보 현재가 1,365 전일대비 65 등락률 +5.00% 거래량 454,751 전일가 1,300 2021.12.02 15:30 장마감 관련기사 KH E&T, 20억 규모 전환청구권 행사[e공시 눈에 띄네]코스닥-12일이엑스티, 케이에이치미디어 주식 62억원에 추가취득 close 은 기타자금 확보 목적으로 최대주주인 장원테크를 대상으로 15억원 규모의 제 3자 배정 유상증자를 결정했다고 2일 공시했다. 주당 1135원에 132만1586주가 발행된다. 신주 상장 예정일은 오는 27일이다.

