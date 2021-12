윤성관 진주시의원 발의 진주바이오산업 육성·지원 조례 본회의 통과

[아시아경제 영남취재본부 최순경 기자] 경남 진주지역전략산업인 바이오산업의 발전 기반을 조성하고 바이오기업의 경쟁력 강화를 지원하기 위한 ‘진주시 바이오산업 육성 및 지원에 관한 조례안’이 2일 진주시의회 제2차 본회의를 통과했다.

주요 내용은 ▲바이오산업을 육성하기 위한 기반시설 조성 지원▲국내외 우수한 대학·연구소 등과 상호 연계한 다각적인 교류 시책 마련▲바이오산업 육성에 필요한 전문인력 육성▲바이오산업 연구·개발 장려를 위한 자금의 지원▲바이오산업으로 창출된 제품의 판매 및 수출 촉진 등이다.

이 조례안은 진주시의회 윤성관 의원이 단독 발의한 것으로, 윤의원은 평소 바이오산업에 깊은 관심을 갖고 활성화를 위한 방안을 찾기 위해 꾸준히 지역 바이오기업과의 간담회와 면담을 추진해 왔다.

면담 과정에서 기업들의 어려움 호소와 함께 오랜시간 갈망하고 지속적으로 요구해 온 기업 현장의 목소리에 응답하고자 조례를 발의한 것으로 알려졌다.

윤성관 의원은 "진주는 바이오산업을 위한 인프라와 인재 등 상당한 잠재력을 축적해 왔으며, 이제부터는 더욱더 효율적인 육성책으로 아낌없는 지원을 해야 할 시기"라며 "진주시가 미래 신성장 동력산업 발전을 위한 지원에 최선을 다해야 할 것"이라고 강조했다.

한편 이번 조례 제정으로 진주시 바이오산업이 나아가야 할 방향이 명확하게 제시돼 미래 전략산업인 바이오산업에 대한 체계적인 지원이 이뤄질 것으로 예상된다.

