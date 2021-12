장성군 ‘청소년 지원사업 결과보고회’ 성료

[장성=아시아경제 호남취재본부 조한규 기자] 전남 장성군(군수 유두석)은 최근 장성군청소년상담복지센터가 주관한 ‘2021년 청소년안전망 및 학교 밖 청소년 사업결과 보고회’를 성황리에 마쳤다고 2일 밝혔다.

이날 보고회는 청소년안전망을 구축하는 운영·실행위원회, 1388 청소년지원단 등으로 구성된 위원들과 유관기관 관계자, 청소년 등이 참석했다.

또 지난 1년 간의 청소년 지원사업의 성과를 확인하고, 검정고시 시험에 합격한 학교 밖 청소년의 졸업과 국제청소년성취포상제 포상을 축하하는 시간을 가졌다.

군은 청소년아동안전보호협의회에서 후원한 모범청소년 장학금을 4명의 청소년에게 전달했다.

‘청소년안전망’사업은 지역주민, 기관, 단체 등 지역 내 활용 가능한 자원의 연계를 구축해 위기에 처한 청소년들을 발견하고, 통합 상담복지 서비스를 제공해 사회와 가정으로 복귀를 지원하는 사업이다.

올해 상담 건수는 1만3712건으로 지난해에 비해 15% 증가했으나 일탈·비행 상담은 50% 이상이 줄었다.

‘학교 밖 청소년 지원사업’은 올해부터 급식 지원 확대와 참여 수당을 지급해 성취감을 높인 결과 19명이 검정고시 시험 합격, 대학 진학 등 성과를 달성해 성과율 95%를 기록했다.

임윤섭 부군수는 “장성의 희망인 청소년들이 더 안전하고 행복한 환경에서 꿈을 펼칠 수 있도록 지역민과 협력해 필요한 지원을 아끼지 않겠다”고 말했다.

장성=아시아경제 호남취재본부 조한규 기자 chg6001@asiae.co.kr