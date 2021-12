<신규 선임>

▶공성운 인재육성본부장 ▶김일영 Asset운영본부장 ▶도의환 재무1본부장 ▶박기대 PassKey Investment Banking Services담당 겸 에너지솔루션 유닛 담당 ▶박준수 기획본부장 ▶서경석 자율?책임경영지원실장 ▶염창열 에너지솔루션 사업지원실 담당 겸 EQ-TF 담당 ▶하형은 수소엔지니어링그룹장 ▶권기준 인도네시아 컨트리오피스 담당

<자회사 대표 선임(예정)>

▶사극진 코원에너지서비스 대표이사 ▶문상학 부산도시가스 대표이사 ▶김기영 충청에너지서비스 대표이사 ▶박화영 강원도시가스 대표이사 ▶박경식 전북에너지서비스 대표이사