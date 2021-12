[아시아경제 영남취재본부 황두열 수습기자] 한국주택금융공사(HF)가 부패 방지경영시스템 국제표준 ‘ISO 37001’ 인증을 획득했다.

ISO 37001은 부패 방지 관련 법규 준수와 모범적인 경영환경 구축을 지원하는 경영시스템이다.

HF 공사는 청렴 문화 정착과 확산을 위해 지난 3월 사장을 단장으로 하는 ‘반부패·청렴 추진기획단’을 구성했다.

기획단은 부정 청탁, 금품수수, 이해충돌 등 부패행위 척결을 위한 부패 방지경영시스템 구축을 추진했다.

최준우 사장은 “부패 방지경영시스템으로 부패 요소를 차단하고 청렴 문화를 지속 확산시켜 국민에게 신뢰받는 공사가 되겠다”고 말했다.

‘ISO 37001‘은 인증서 취득 후 해마다 부패 방지경영시스템 운영 적정성에 대한 심사를 받게 된다. 이를 통과할 때만 인증이 유지된다.

영남취재본부 황두열 수습기자 bsb03296@asiae.co.kr