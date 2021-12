KB국민은행, ISA신탁형 국내 상장주식 투자 서비스 시행

은행권 최초 시행, KOSPI 200 시가총액 순 상위 20개 종목 투자

[아시아경제 박선미 기자] KB국민은행은 은행권 최초로 ‘ISA신탁형을 통해 국내 상장주식에 투자할 수 있는 서비스’를 시행한다고 2일 밝혔다.

이번 시행을 통해 기존 ISA신탁형에서는 운용할 수 없었던 국내 상장주식을 새로운 운용자산으로 추가해 고객이 선택할 수 있는 운용자산 상품의 폭을 넓혔다. ISA신탁형 계좌에서 투자 가능한 주식은 ▲삼성전자 ▲카카오 ▲삼성바이오로직스 등 KOSPI 200 구성 종목 중 시가총액 기준 상위 20개 종목으로 구성된다. 운용지시 금액은 50만원부터 200만원까지이다.

ISA신탁형은 다양한 금융상품을 하나의 계좌에서 통합관리 하며 3년 보유 시 비과세 혜택이 있는 상품이다. 기존에는 ‘예적금, 펀드, 파생상품, ETF’만 운용할 수 있었으나 국내 상장주식도 함께 운용 가능해짐에 따라 절세혜택과 함께 다양한 금융상품을 한 번에 운용할 수 있게 됐다. 특히, 2023년 변경 예정인 세제개편으로 ISA신탁형에서 발생한 상장주식 매매 이익은 한도 없이 전액 비과세 될 예정이다.

KB국민은행 관계자는 “향후 고객이 ISA신탁형을 통해 다양한 상품을 선택해 운용할 수 있도록 상품 라인업을 확대할 예정이다”며, “앞으로도 금융소비자의 다양한 수요에 신속하게 부응할 수 있도록 노력하겠다”고 전했다.

박선미 기자 psm82@asiae.co.kr