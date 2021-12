현대로템, 6.25 참전용사에 생필품 등 '희망박스' 전달

[아시아경제 김흥순 기자] 현대로템 현대로템 064350 | 코스피 증권정보 현재가 19,400 전일대비 100 등락률 +0.52% 거래량 383,514 전일가 19,300 2021.12.02 09:41 장중(20분지연) 관련기사 현대로템, 캐나다 에드먼턴시와 2188억 트램 납품 계약현대로템, 대만 도시철도국과 2210억 규모 공급계약현대로템, 카자흐스탄 알마티 전동차 납품 완료 close 은 나라를 위해 헌신한 6.25 참전용사에게 홍삼, 효소 등이 담긴 건강보조식품과 생필품으로 구성된 '희망박스'를 전달했다고 2일 밝혔다.

희망박스는 전날 육군 51보병사단, 사단법인 '희망을 나누는 사람들'과 진행한 전달식을 통해 기부했다. 이는 화성시와 수원시, 의왕시 등 경기 남부 지역에 거주하는 참전용사 1000명에게 지원될 예정이다.

현대로템은 방산 기업으로서 사회적 책임을 다하기 위한 호국보훈 사회공헌활동을 전개하고 있다. 지난해에는 해병대 장병과 순직자 자녀들을 위한 장학금을 해병대 덕산장학재단을 통해 지원한 바 있다. 올해에도 군부대를 직접 방문해 장병들을 위한 위문금을 전달했다.

현대로템 관계자는 "나라를 위해 헌신한 6.25 참전용사분들께 조금이나마 도움이 되고자 사랑의 희망박스 전달 행사를 마련했다"며 "앞으로도 우리 사회에 기여할 수 있는 다양한 사회공헌 활동들을 지속해 나갈 것"이라고 말했다.

