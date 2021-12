르노삼성, 20만 번째 QM6 출고 기념식…LPe도 6만대 판매 달성

QM6, 르노삼성 스테디셀러로 자리매김

[아시아경제 유제훈 기자] 르노삼성자동차는 지난 1일 경기 성남시 분당오리지점에서 'QM6 20만번째 출고 고객 기념식'을 개최했다고 2일 밝혔다.

이번 기념식엔 지난달 중순 QM6를 구매, 20만 번째 출고 고객 기념식의 주인공으로 선정된 김수경씨(40대·여)와 가족이 참석한 가운데 진행됐다. 르노삼성은 고객감사의 의미를 담아 20만㎞ 보증 연장 교환권을 김씨에게 선물했다.

김씨는 "기존 SM5를 운행하면서 르노삼성 차량의 품질과 정숙성은 물론, 애프터서비스(AS)에 대한 만족감도 높았다"면서 "간호사로 일하면서 출퇴근과 주말 가족 나들이까지 차량 의존도가 높아짐에 따라 잔고장 없고 편안한 차량을 원했다"고 전했다.

이외에도 르노삼성은 20만 번째 고객이 되지 못한 4명의 고객에게도 경품을 증정했다. 19만9999번째 고객, 20만1번째 고객에겐 '갤럭시 Z 플립3'을, 19만9998번째 고객과 20만2번째 고객에겐 멀티주방기기 '비스포크 큐커'를 제공했다.

한편 중형 스포츠유틸리티차량(SUV)인 QM6는 지난 2016년 출시 이래 판매량 20만대를 돌파하는 등 르노삼성의 스테디셀러 모델로 자리매김했다. 특히 국내 유일한 LPG SUV인 QM6 LPe는 출시 2년 만에 6만대가 판매되는 성과를 거두기도 했다.

김태준 르노삼성 영업마케팅본부장은 "QM6 누적판매 20만대 달성은 끊임없이 차량의 상품성과 고객 서비스를 높이기 위한 르노삼성 모든 임직원의 노력이 고객께 인정 받은 결과"라며 "앞으로도 계속 사랑받을 수 있는 차를 만들기 위해 더욱 노력할 것"이라고 밝혔다.

유제훈 기자 kalamal@asiae.co.kr