‘즐거운 라운드에 선물까지’.

국내 최대 골프 부킹서비스 엑스골프(XGOLF)가 ‘첫 예약하고 골프장 후기 쓰면 선물 제공’ 이벤트를 선보인다. 12월 한달동안 단 한 번도 서비스를 이용하지 않은 신규회원 전원에게 1만원 할인 쿠폰을 제공한다. Xcash 적립 및 사용 부킹 골프장을 이용하거나 국내 투어 이용 시 현금처럼 사용할 수 있다. 추가로 첫 예약 후 라운드를 정상적으로 완료한 회원들을 대상을 작은 선물도 제공한다.

추첨을 통해 50명에 골프공 1더즌을 준다. 당첨자는 내년 1월6일 개별적으로 안내한다. 해당 골프장에 대한 후기를 작성해도 추가 혜택을 받을 수 있다. 자동적으로 Xcash가 적립되고, 5000원 할인 쿠폰을 지급한다. 작성자 중 20명을 선정해 골프공 1더즌을 더 준다. 자세한 이벤트 내용은 홈페이지와 모바일 앱에서 확인할 수 있다.