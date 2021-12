1일 오후 4시 30분께 일본 시마네현 오키노시마에서 북서쪽으로 380㎞가량 떨어진 동해상에서 파나마 선적 5672t급 화물선이 조난 신호를 보낸 뒤 연락이 두절됐다고 교도통신이 보도했다.

이 화물선에는 베트남인 18명이 승선한 것으로 알려졌다. 교도통신은 일본 해상보안청과 한국 해경 선박이 현장으로 출동 중이라고 전했다.

김동표 기자 letmein@asiae.co.kr