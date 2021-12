“기내 사고 이렇게 대처해요” … 에어부산, 안전역량 강화 ‘항공기 내 안전체험 교육’

[아시아경제 영남취재본부 황두열 수습기자] 에어부산이 지역민에게 항공기 내 재난·안전사고 대처 방법을 알려주는 ‘안전 체험 교육’을 실시한다.

에어부산은 오는 2일부터 3일간 ‘제 3회 경상남도 안전체험 박람회’에 참여해 안전 체험 부스를 설치한다.

에어부산 안전 체험 부스에서는 기내 안전 수칙과 비상 상황 대처 능력을 교육한다.

교육은 항공기 내 비상 발생 시 안전하게 탈출하는 방법과 산소호흡기·구명복 착용법에 관한 내용이다.

에어부산 체험 부스 방문자는 산소호흡기, 구명복, 좌석벨트를 착용하고 체험할 수 있다.

에어부산은 대한 심폐소생술협회로부터 심폐소생술 교육기관으로 인가받은 후 지역민 대상으로 심폐소생술 교육을 진행하고 있다.

김해공항 국내선 청사에서도 기내 안전 장비 사용법과 응급처치 교육을 알려주는 ‘항공 안전 체험행사’를 실시했다.

에어부산 관계자는 “지역사회의 안전망 확대에 기여할 수 있도록 노력하겠다”라고 말했다.

올해가 3번째인 ‘경상남도 안전체험 박람회’는 안전 의식을 드높이고 재난 대피법을 알려주기 위해 열렸다.

