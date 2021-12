[아시아경제 장세희 기자]카카오가 라이브커머스(생방송 상품판매) 스타트업 그립컴퍼니를 인수해 관련 사업을 확장한다.

1일 정보기술(IT)업계에 따르면 카카오는 그립컴퍼니 지분 48%를 약 1800억원에 인수하기로 했다.

이로써 카카오는 그립컴퍼니 최대주주로서 경영권을 확보하게 된다.

카카오는 그립컴퍼니 경영을 통해 라이브커머스 사업 영역을 확대할 전망이다.

2018년 설립된 그립컴퍼니는 2019년부터 라이브커머스 플랫폼 '그립'을 운영하고 있다.

