소노시즌, 출시 1주년 기념 고객 감사 프로모션

[아시아경제 김유리 기자] 대명소노시즌의 라이프스타일 브랜드 '소노시즌'은 브랜드 출시 1주년을 맞아 고객 감사 프로모션을 진행한다고 1일 밝혔다.

지난해 12월 출시한 소노시즌은 '스프링의 시즌에서 소노의 시즌으로, 과학은 바뀐다'라는 과감하면서 참신한 광고문구와 함께 대표제품으로 독일산 메모리폼 매트리스를 선보였다. 소노시즌의 메모리폼 매트리스는 호텔&리조트 분야 1위 기업인 소노인터내셔널의 베딩 시스템과 독일의 기술력이 만난 제품으로 출시 당시 큰 화제를 모으기도 했다.

이번 프로모션은 특별 할인과 사은품 증정이 포함된 고객 감사 이벤트로 오는 31일까지 운영된다. 매트리스&프레임 세트를 구매한 고객에게는 프레임 가격을 최대 50%까지 할인한다. 매트리스를 구매하는 모든 고객에게는 침구 관리에 용이한 13만원 상당의 클리닝키트도 함께 증정한다.

메모리폼 필로우와 커버류를 포함한 액세서리 품목은 일괄 30% 할인된 가격으로 고객들을 만난다. 총 구매가격이 200만원 이상인 고객은 최대 30만원 신세계 상품권(구매 총액별 지급 상품권 액수 상이)도 추가로 받게 된다. 소노시즌 관계자는 "독일산 메모리폼 매트리스부터 프레임, 필로우, 침구류 등 모든 라인업을 파격적인 혜택으로 만날 수 있는 이번 기회를 통해 따뜻하고 행복한 연말을 보내길 바란다"고 말했다.

한편 소노시즌의 프리미엄 베딩 제품은 공식 홈페이지와 직영점(서울 청담점, 대구백화점 프라자), 소노호텔&리조트에 위치한 브랜드 쇼룸(쏠비치 삼척, 쏠비치 양양, 소노캄 고양, 소노캄 델피노 등)에서 만날 수 있다.

