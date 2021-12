허성무 창원시장 "문화 분권, 더는 미룰 수 없는 시대적 과제"

창원시, 서울 여의도 켄싱턴호텔서 지역 문화 분권·강화 위한 정책토론회 개최

[아시아경제 영남취재본부 이상현 기자] 경남 창원시가 1일 서울 여의도 켄싱턴호텔에서 문화 분권과 지역 문화 경쟁력 강화를 위한 정책토론회를 개최했다.

토론회는 시와 한국예술문화단체총연합회, 한국민족예술단체총연합회가 공동 주최하고, 창원시정연구원과 공동 주관했으며, 유진룡 전 문화체육관광부 장관, 이범헌 한국예술문화단체총연합회 회장, 이청산 한국민족예술단체총연합 이사장 등이 참석했다.

토론은 윤진섭 미술평론가가 좌장을 맡아 진행했다. 첫 번째 발제자로 나선 김영호 중앙대학교 교수는 '지역 문화 분권 시대, 지속 가능한 문화환경 구축'을 주제로 발표했다.

김 교수는 "지역에 지속 가능한 문화환경을 구축하기 위해서는 법제와 조직이 마련되고, 문화생산의 일곱 요소인 '미술가·창작공간·미술관·미술시장·컬렉터·관람객·미술평론가' 등이 상호협력해야 하는데, 이 모든 것이 고루 갖춰진 곳은 서울뿐"이라고 지적했다.

다만 "창원의 강점은 '창원조각비엔날레'에 있으니 비엔날레의 국제적 소통기능과 생산 기능을 최대한 살려 앞서 말한 일곱 요소를 강화해 지역 문화 분권을 위한 실험실로 성장해야 한다"고 제안했다.

이어진 토론에서는 유진룡 전 문체부 장관, 허성무 시장, 이범헌 한국예총 회장, 이청산 한국민예총 이사장, 노형석 한겨레 미술문화재 전문기자, 하재근 문화평론가 등이 패널로 참여해 지역 균형발전을 위한 문화 분권의 방향과 과제를 주제로 토론했다.

허 시장은 "K-문화의 열풍으로 대한민국이 문화강국 대열에 오른 가운데, 문화 분권은 더는 미룰 수 없는 시대적 과제가 됐다"며 "지역이 차별 없이 어디서나 문화를 누릴 수 있는 문화 분권 시대를 열기 위해 최선을 다하겠다"고 말했다.

