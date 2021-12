"코스닥기업 기술혁신 추진"…코스닥협회·대한금속·재료학화 맞손

[아시아경제 이민우 기자] 코스닥협회와 대한금속·재료학회가 코스닥 상장법인의 기술경쟁력을 높이고 혁신 성장을 지원하기 위해 손 잡았다.

코스닥협회는 1일 대한금속?재료학회와 이 같은 업무협약(MOU)을 체결했다고 이날 밝혔다.

이에 따라 대한금속?재료학회가 개발?운영하는 산?학?연 협력 온라인 플랫폼 '링킴플러스(LinKIM+)'를 코스닥협회 회원사가 이용할 수 있게 된다.

소재·부품·장비 분야 코스닥 기업들은 이번 업무협약을 통해 전문가 연결 지원, 기술이전 및 개발 지원, 전략적 협력사 발굴 등 다양한 분야의 서비스를 받을 수 있을 것으로 기대된다.

코스닥협회 관계자는 "이번 업무협약을 계기로 학회에 소속된 회원들의 우수한 기술력과 전문인력의 노하우를 통해 코스닥상장법인의 기술경쟁력 제고는 물론, 소재?부품?장비 분야의 산업 발전에도 크게 기여할 것"이라고 말했다.으로 기대한다.”라고 말했다.

이민우 기자 letzwin@asiae.co.kr