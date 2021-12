[아시아경제(대전) 정일웅 기자] 국가철도공단은 1일 대전 본사에서 ‘2021 사랑의 김장 나눔’ 행사를 가졌다고 밝혔다. 행사에는 대전 동구 소재 행복한 어르신 복지관 관계자와 충북 영동 모치마을(1사 1촌 자매결연 마을) 주민 등 90명이 참여해 배추 930포기로 김장김치를 담아 철도변 이웃에게 전달하는 것으로 진행됐다. 철도공단은 2004년부터 올해까지 18년간 김장 나눔 행사를 지속하고 있다. 행사장에서 담근 김장김치를 이웃에게 전달할 박스에 담고 있다. 국가철도공단 제공

정일웅 기자 jiw3061@asiae.co.kr