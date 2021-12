장성경찰서, 교직원 대상 ‘아동학대 예방 교육’ 실시

[장성=아시아경제 호남취재본부 조한규 기자] 전남 장성경찰서(서장 배승관)는 1일 장성교육지원청 3층 대회의실에서 교육청 직원 60여명을 대상으로 ‘아동학대 예방 교육’을 실시했다고 밝혔다.

이번 교육은 장성교육지원청의 요청에 따른 것으로 장성경찰서 여성청소년계장(경위 이준학)이 자체 제작한 맞춤형 교육자료를 활용해 아동학대의 개념과 종류, 사례와 문제점, 신고 의무자 준수사항 및 신고요령 등을 전수하는 방식으로 진행됐다.

교육에 참석한 김 씨는 “평소에도 아동학대 예방 교육을 받고 있지만 현장에서 직접 학대 사건을 처리하는 경찰관의 강의를 들으면서 지역사회 아동학대 문제점을 더 실감할 수 있었다”고 전했다.

장성경찰서 관계자는 “아동학대 예방은 경찰 등 유관기관 및 단체뿐만 아니라 지역민들의 관심과 신고가 절실히 요구되는 사안이다”며 “아동보호를 위한 지역 공동체 치안 조성에 적극적인 참여와 협조를 당부드린다”고 말했다.

