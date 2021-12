순천시, 국토부 주관 ‘대한민국 건축행정 평가 우수 자치단체’ 선정

지난해에 이어 2년 연속 우수 기초지자체 선정 쾌거

[순천=아시아경제 호남취재본부 이형권 기자] 전남 순천시(시장 허석)는 국토교통부에서 주관하는 대한민국 건축행정 평가에서 우수 기초자치단체로 선정됐다고 1일 밝혔다.

건축행정 평가는 국토교통부가 건축행정의 건실한 운영을 유도하기 위해 전국 243곳의 지방자치단체(광역15, 기초226)를 대상으로 종합적으로 평가하는 제도이며 일반부문(광역/기초)과 특별부문으로 구분해 선정한다.

순천시는 건축행정 절차의 합리성, 안전관리, 유지관리 적절성, 건축 전문성 등 건축행정을 종합적으로 평가하는 기초자치단체 일반부문에서 전국 15개 기초자치단체와 함께 우수 단체로 선정됐다.

특히 순천시는 지난해 최우수 자치단체 선정에 이어 올해도 우수 자치단체로 선정되는 쾌거를 이루었다.

시 건축과 관계자는 “올해 건축행정 평가결과를 바탕으로 앞으로도 사회변화와 시민들의 요구에 부응하여 신뢰받는 건축행정 서비스를 제공할 수 있도록 더욱 노력하겠다”고 전했다.

