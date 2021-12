3차접종까지 완료한 이스라엘 의사 2명, 오미크론 변이 확진

화이자 백신 3번 맞았는데도 돌파감염

양성판정 후에도 의료시술...확진 우려

[아시아경제 이현우 기자] 이스라엘에서 화이자의 코로나19 백신 3차접종까지 완료한 의사 2명이 오미크론 변이에 감염된 것으로 알려지면서 돌파감염 우려가 커지고 있다.

30일(현지시간) 타임스오브이스라엘 등 현지언론에 따르면 이스라엘 최대 의료기관인 세바 메디컬센터 소속 의사 2명이 오미크론 변이에 감염됐다. 이들은 앞서 화이자 백신을 세차례 접종받았지만, 돌파감염된 것으로 알려졌다.

2명의 감염자 중 한명은 50대 남성 의사로 최근 영국 런던에서 열린 학회에 참석한 뒤 귀국했다. 해당 의사는 귀국 전 현지에서 실시한 검사와 이스라엘 도착 후 진행한 검사에서 모두 음성이 나왔으나, 며칠 후 코로나19 증상이 나타나 다시 검사를 받은 결과 양성으로 판정됐다.

하지만 그는 양성판정 후 곧바로 자가격리에 들어가지 않고 여러 차례 의료 시술을 했고 대규모 행사에도 2차례 참석한 것으로 전해졌다. 이로인해 지역사회로 오미크론 변이가 확산됐을 것이란 우려가 커지고 있다. 그와 함께 오미크론 변이에 감염된 의사는 70대 심장병 전문의로 알려졌다. 이스라엘 보건당국은 아직까지 이들 외에 그들 주변인들 중 추가 확진자는 나오지 않았다고 밝혔다.

이들 2명이 추가되면서 지금까지 이스라엘에서 보고된 오미크론 변이 확진 사례는 모두 4건으로 늘어났다. 특히 추가접종(부스터샷)까지 모두 맞은 의료진들이 돌파감염되면서 이스라엘 보건당국은 당혹스러운 입장에 처했다. 앞서 이스라엘 보건당국은 오미크론 변이에 부스터샷이 예방효과가 있다고 밝힌 바 있다.

니트잔 호로위츠 이스라엘 보건부 장관은 이날 기자회견에서 "우리는 새로운 변이가 나타날 것을 예상했고, 대비해왔으며 상황이 통제되고 있어 당황할 필요가 없다"며 "더 정확한 정보는 며칠 뒤에 나올 것이지만, 지금까지는 부스터샷이 중증 예방 가능성이 높은 것으로 나타나고 있다"고 해명했다.

